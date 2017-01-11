أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أن بإمكانه إدارة أعماله وحكم البلاد في آن واحد، قائلا “أنا الشخص الوحيد الذي يمكنه أن يفعل ذلك”.

وأوضح ترامب،خلال المؤتمر الصحفي الأول له في مسيرته الرئاسية، اليوم /الأربعاء/ أنه تخلى عن إدارة امبراطوريته الاقتصادية طوال فترة رئاسته، معتبرا أن ذلك يساعد على تجنب تضارب المصالح مع مسؤولياته في البيت الأبيض، مشيرا إلى أن ابنيه “دون واريك سيديران الشركة بشكل مهني جدا”.

وتابع “كل اتفاقاتنا التجارية مأساة. لدينا مئات المليارات من الخسائر في مجال التجارة مع الصين واليابان والمكسيك، نحتاج لأشخاص أذكياء وناجحين”.

وتابع ترامب أنه سيشرع فور استلامه الرئاسة في بناء الحائط الحدودي بين بلاده وبين المكسيك ولن ينتظر عاما أو عاما ونصف العام من المفاوضات، مشيرا إلى أن المكسيك ستتحمل تكاليف بناء الجدار، والذي يهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية، موضحا أنه سيبدأ مفاوضات مباشرة مع الرئيس المكسيكي.

وأضاف “المكسيك ستعوضنا عن تكاليف بناء الجدار سواء عبر الضرائب أو غيرها”.

وتابع “جميعنا سنفخر بتطورات مجال الرعاية الصحية، نظام (أوباما كير) مأساة شاملة، هذا النظام ينهار، سنلغي (أوباما كير) ونأتي بخطة بديلة.. سيكون لدينا رعاية صحية تكاليفها أقل بكثير وظروفها أفضل بكثير”.

واعتبر الرئيس الأمريكي المنتخب أن الطريقة التي تتم معاملته بها تشبه ما حدث إبان “ألمانيا النازية” وذلك بسبب سماح وكالات الاستخبارات في بلاده بتسريب أخبار ملفقة عنه.

ولفت ترامب إلى أن الولايات المتّحدة تتعرض للقرصنة الإلكترونية من الجميع بما فيهم روسيا والصين، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن ستقدم تقريرا جديدا خلال 90 يوماً عن القرصنة الإلكترونية.

واختتم ترامب المؤتمر الصحفي بالقول إن “روسيا ستحترم بلادنا أكثر بكثير عندما أقودها.. إما أن نتفق أو لا، أتمنى أن نتفق.. كل الدول ستحترمنا بكثير بشكل أكبر مما احترمونا مع الإدارة السابقة”.