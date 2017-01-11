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محافظ السويس يمنع مرور عربات الكارو
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محافظ السويس يمنع مرور عربات الكارو

الأربعاء، 11 يناير 2017 08:54 م

قرر اللواء أحمد حامد محافظ السويس ، منع عربات الكارو بالمرور داخل شوارع مدينة السويس، مؤكدا أنه سيتابع تنفيذ القرار.

وكلف المحافظ ، المتابعة الميدانية والأحياء وشرطة المرافق بتنفيذ القرار ومصادرة العربات والدواب التي يتم ضبطها وعمل محاضر لأصحابها المخالفين للقرار.

يأتي قرار حامد بمنع مرور الكارور للحفاظ علي الشكل الجمالي لمدينة السويس والقضاء علي المشاكل البيئية والتكدس الملحوظ بسبب تواجد سيارات الكارو داخل الميادين والشوارع بالمدينة .

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