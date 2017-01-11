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كوبلر يبحث مع أعضاء «النواب الليبي» تحديات تنفيذ الاتفاق السياسي
مبعوث اﻻمم المتحدة الجديد الى ليبيا مارتن كوبلر

كوبلر يبحث مع أعضاء «النواب الليبي» تحديات تنفيذ الاتفاق السياسي

الأربعاء، 11 يناير 2017 08:25 م

بحث المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر، مع عدد من أعضاء مجلس النواب في العاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء، التحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، واصفًا الاجتماع بـ”البناء”.

وقال كوبلر عبر حسابه على موقع «توتير» اليوم: “التقيت مع أعضاء من مجلس النواب في طرابلس حول التحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي والمضي قدمًا”.

والتقى كوبلر في العاصمة طرابلس في وقت سابق من اليوم، مع مسؤولي وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصحي في ليبيا وتوفير الأدوية، مشددًا على أن توفير العلاج لليبيين “أمر أساسي”.

وتفقد كوبلر اليوم، خلال زيارته طرابلس مستشفى الجلاء بالعاصمة واجتمع خلال الزيارة مع مسؤولي المستشفى، والتقى عددًا من المرضى المترددين على المستشفى لتلقي العلاج، واصفًا الوضع بالمستشفى في “غاية السوء”.

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