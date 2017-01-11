قال الكاتب عمر طاهر، إن صناعة الكتب في مصر تواجه خطر وينذر بدمارها مثل صناعة الكاسيت والموسيقى.

وعبر “طاهر” خلال حوار مع برنامج “لدي أقوال أخرى”، على نجوم إف إم، يوم الأربعاء، لمناقشة كتابه الجديد “صنايعية مصر”، عن استياءه من ظاهرة نسخ الكتب المزورة، والتي تساهم في تدمير الصناعة، حيث تقوم مطبعة ما بطباعة الكتاب على نوع ورق أقل جودة وتعرضه للبيع بنصف الثمن.

وقال: “الكاتب يحصل على نسبة تتراوح ما بين ٥ إلى ١٥٪‏ من قيمة الكتاب، ومن يحصل على ١٥٪‏ هو نجيب محفوظ، ولكن باقي القيمة تذهب إلى عمال وفنيين في دار النشر، وتهديد تلك الصناعة يدمر هؤلاء”.

وأشار إلى أن القرصنة دمرت صناعة الكاسيت، والأن صناعة الكتب في الطريق لنفس المصير.