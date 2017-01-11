أفادت دراسة نشرت أمس بأن التدخين يكلف الاقتصاد العالمي أكثر من تريليون دولار سنوياً وأن عدد من تودي هذه العادة السيئة بحياتهم سيرتفع بمقدار الثلث بحلول 2030.

ووفقا لجريدة البيان الإماراتية فإن كلفة التدخين تفوق الإيرادات العالمية للضرائب على التبغ والمقدرة بنحو 269 مليار دولار في عامي 2013 و2014.

وتتوقع دراسة منظمة الصحة العالمية والمعهدالأميركي للسرطان، ‘أن تزيد الوفيات المرتبطة بالتدخين إلى 8 ملايين سنوياً بحلول 2030 ‘.