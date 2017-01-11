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السجائر تحرق تريليون دولار سنوياً
تهريب السجائر في مصر

السجائر تحرق تريليون دولار سنوياً

الأربعاء، 11 يناير 2017 08:25 م
محيط ووكالات

أفادت دراسة نشرت أمس بأن التدخين يكلف الاقتصاد العالمي أكثر من تريليون دولار سنوياً وأن عدد من تودي هذه العادة السيئة بحياتهم سيرتفع بمقدار الثلث بحلول 2030.

ووفقا لجريدة البيان الإماراتية فإن كلفة التدخين تفوق الإيرادات العالمية للضرائب على التبغ والمقدرة بنحو 269 مليار دولار في عامي 2013 و2014.

وتتوقع دراسة منظمة الصحة العالمية والمعهدالأميركي للسرطان، ‘أن تزيد الوفيات المرتبطة بالتدخين إلى 8 ملايين سنوياً بحلول 2030 ‘.

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