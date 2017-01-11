أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن تعاقده رسميا مع لاعب الوسط روبرتو جاليارديني على سبيل الإعارة حتى يونيو 2018، قادما من صفوف نادي أتالانتا مقابل 2 مليون يورو، مع أفضلية الشراء نهائيا مقابل دفع 20 مليون أخرى.

وقدم جاليارديني أداء قويا مع أتالانتا في وسط الملعب منذ بداية الموسم وساهم في احتلاله المركز السادس في “السيري آ” حتى الآن ويبتعد فقط بثلاث نقاط عن المركز الثالث.

وكان اللاعب الشاب، 22 عاما، هدفا للعديد من الأندية داخل إيطاليا على رأسها يوفنتوس، ولكن تمكن الإنتر من خطف اللاعب ليكون خير تدعيم للمركز الذي كان يأمل ستيفانو بيولي، المدير الفني، في تقويته.

وأعلن النادي - في بيان له - “يعلن نادي إنتر ميلانو عن سعادته بالترحيب بروبرتو جاليارديني لاعب الوسط، المولود في 1991 ، انضم من صفوف أتالانتا على سبيل الإعارة حتى يونيو 2018 مع أفضلية الشراء نهائيا”.