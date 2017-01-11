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وزير الصناعة يشهد غدا المؤتمر الاقتصادي والاجتماعى لتمكين المرأة
وزير الصناعة طارق قابيل

وزير الصناعة يشهد غدا المؤتمر الاقتصادي والاجتماعى لتمكين المرأة

الأربعاء، 11 يناير 2017 08:17 م
محيط - محمد منصور

يشهد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة غدا الخميس فعاليات المؤتمر الاقتصادي والاجتماعى لتمكين المرأة، بحضور نخبة من سيدات الأعمال والمجتمع المدنى، ورواد الأعمال.

ويهدف المؤتمر الذي يعقد فى اتحاد الصناعات الى تسليط الضوء على دور المرأة فى تحقيق التنمية المستدامة ومشاركتها الفعالة فى بناء المجتمع واقتصاد الدولة.

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