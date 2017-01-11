أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أن استهداف العاملين في مجال المشروعات الإنسانية، يعتبر تطوراً خطيراً، يتطلب من المجتمع الدولي تكثيف العمل لمحاربة التنظيمات الإرهابية، التي تسعى إلى إفشال الجهود الرامية إلى رفع المعاناة عن المدنيين المتضررين من النزاعات والحروب التي تشهدها بلدانهم.

واعتبرت الوزارة - في بيان اليوم/الأربعاء/ - أن استهداف الإماراتيين المكلفين بتنفيذ بعض المشروعات الإنسانية في أفغانستان، عملاً إجرامياً مداناً من كل الشرائع السماوية والقيم الإنسانية، مؤكدة أن ذلك العمل لن يثنى الإمارات عن مواصلة جهودها الرامية إلى محاربة الإرهاب والإرهابيين، الذين استهدفوا اجتماعاً لم يحمل لأبناء قندهار سوى الأمل والخير بمستقبل مشرق، من خلال توفير فرص التعليم لهم، والارتقاء بواقعهم المعيشي، والتخفيف من معاناتهم التي سببتها التنظيمات الإجرامية التي لا تريد للإنسانية جمعاء سوى الدمار والخراب.

وأضافت أن “الإمارات، وهي تقدم كوكبة من شهدائها الذين قدموا أرواحهم في ميادين الدفاع عن القيم الإنسانية السامية، وتوفير المساعدات للمدنيين المتضررين في أماكن الصراعات والنزاعات، لتؤكد أن توحد الجهود الدولية لمحاربة التنظيمات الإرهابية باتت ضرورة ملحة لاجتثاث هذا المرض الذي يفتك بالمجتمعات في مختلف أنحاء العالم”.

وشدد البيان على أن الإمارات ستواصل حربها ضد كل أشكال الإرهاب والتطرف، وستعمل مع الدول الشقيقة والصديقة على محاربة هذه الآفة، وتجفيف منابعها المالية والفكرية؛ لضمان أمن المنطقة والعالم.