انتقال معرض "عصر بناة الأهرام" لمدينة توياما اليابانيةالأربعاء، 11 يناير 2017 07:57 م
صرحت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار بأنه من المقرر انتقال معرض عصر بناة الأهرام إلى مدينة توياما اليابانية يوم الجمعة المقبل فى سادس محطة له منذ رحلته فى اليابان فى أكتوبر 2015، موضحة أن المعرض سيستمر حتى يوم 26 مارس القادم وذلك بعد أن اختتم فعالياته يوم 25 ديسمبر الماضى فى مدينة كيوتو اليابانية .
وقالت إلهام - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إن المعرض الذى يضم 120 قطعة أثرية، سينتقل لمدينة شيزوكا اليابانية فى الفترة من 8 أبريل إلى 25 يونيو القادمين، ثم ينتقل إلى المحطة الثامنة والأخيرة فى رحلته ليختتم فعالياته فى مدينة فوكوكا اليابانية فى الفترة من 15 يوليو إلى 24 سبتمبر القادمين .
ومن ناحية أخرى، أوضحت رئيس القطاع أن متحف ريتبرج بمدينة زيورخ السويسرية سيستقبل معرض الآثار الغارقة فى جولته الثالثة والأخيرة وذلك فى الفترة من 10 فبراير إلى 15 أغسطس القادمين، لافتة إلى أن المعرض بدأ جولته عام 2015 فى 3 عواصم أوروبية هى باريس، لندن، وزيورخ.
وأشارت إلى أن المعرض يضم أكثر من 250 قطعة أثرية نتاج أعمال التنقيب الأثري تحت الماء في مدينتي هيراكليون وكانوبس في خليج أبوقير خلال العشرة أعوام السابقة بالإضافة إلى بعض القطع التي تم اختيارها من عدة متاحف مصرية منها 18 قطعة من المتحف المصري و31 قطعة من متحف الإسكندرية القومي و22 قطعة من المتحف اليوناني الروماني بالإضافة إلى 15 قطعة من مقتنيات متحف آثار مكتبة الإسكندرية.
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