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الأربعاء 11 يناير 2017 07:08 مساءً
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مجمع اللغة العربية الأردني يفوز بجائزة الملك فيصل العالمية
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مجمع اللغة العربية الأردني يفوز بجائزة الملك فيصل العالمية

الأربعاء، 11 يناير 2017 07:37 م
وكالات - أ ش أ

فاز مجمع اللغة العربية الأردني بجائزة الملك فيصل العالمية للغة العربية والأدب لعام 2017.

وذكر المجمع - في بيان اليوم الأربعاء - أن رئيسه الدكتور خالد الكركي، تلقى رسالة من الأمير خالد الفيصل رئيس هيئة جائزة الملك فيصل العالمية، يهنئه باختيار لجنة الجائزة للمجمع وفوزه بها.

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