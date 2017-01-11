مَن أراد أن ينعمَ بأسنانٍ صحية برَّاقة، فإن الأمرَ يتعدى تنظيفَها بالفرشاة يومياً، لكن على المرء أن يراعي أموراً أخرى لا تقل أهميةً عن التنظيف، فعصائرُ الفواكه وصريرُ الأسنان ومضغ أقلام الرصاص، كلُّ ذلك يُعتبر سموماً لأسناننا. وإليكم أسوأ تسعة أمور يمكن أن تضر بأسنانكم.

1- المقرمشات والوجبات الخفيفة

السكريات وعناصر الطاقة الموجودة في المقرمشات تتحول من بكتيريا سوداء إلى حمضيات، وهذه الحمضيات تصيب مينا الأسنان (وهي الطبقة الخارجية للسنِّ) لمدة 10 دقائق، وقد تزيد عن ذلك إذا ما علِقَت بعض رقائق المقرمشات بين الأسنان، حسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية.

وعلاوةً على ذلك، تَقِلُّ كمية اللعاب المفروز عند قضم تلك الوجبات الخفيفة، عن الوجبات العادية؛ والذي من المفترض أنه يحمي الأسنان، فهو يحايد كمية الأحماض الموجودة في الفمِ، كما يحتوي على معادن مهمة.

2- الخمور

يحتوي النبيذ الأحمر على جُزيئات صِبغية وعفص (نبات)، وهي مسؤولة عن لون الأسنان، ويمكن أن تغيِّر لونها، كما أن الأحماض الموجودة في النبيذ الأحمر والأبيض تضر بالمينا.

3- فتْح العبوات بالفم

محاولة فتْحَ الزجاجات والعبوات بالأسنان يؤدي لكسرها، وكذلك العضِّ على القلم.

4- وضع القرط أو الحُلي

وضعُ الحُلي والأقراط على اللسان أو غيره من تلك المعادن في الفمِ يضر بالأسنان واللثة، والأسوأ أنها قد تسبب فقدان الأسنان؛ لأنها تعد موطناً للبكتيريا، وتزيد احتمال العدوى.

5- صرير الأسنان

كثيرون يصابون بـ”صرير الأسنان”، وهو طبق الأسنان بعضها على بعض خلال النوم ليلاً، وغالباً ما يعانون من الصداع أثناء النهار، هذه العملية يمكن أن تؤدي إلى الإضرار بالأسنان.

6- عصائر الفواكه

تحتوي عصائر الفواكه على الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة، لكنها تحتوي كذلك على مزيدٍ من السكريات، فعصير البرتقال مثلاً يحتوي على 10 جرامات فقط من السكر، أي أقلّ من عصير الليمون الطبيعي، كما أن العصائر التي يشربها الرياضيون غالباً ما تحتوي على كمية كبيرة من السكر.

7- القهوة والتدخين

يعرفُ كلٌّ منا أن القهوة والسجائر يمكن أن يتسببا في اصفرار الأسنان، إلا أنَّ منتجات التبغ والدخان يمكن أيضاً أن تكون لها أضرار أكبر، إذ يكون الأشخاص المدخِّنون أكثر عُرضةً لخطر الإصابة بالتهاب اللثة، والنتيجة الحتمية لذلك هي سقوط الأسنان، وفضلاً عن ذلك كلِّه، فإن التبغ يمكن أن يسبب سرطانَ الفمِ واللثةِ واللسانِ.

8- اضطرابات الغذاء

يمكن للنظام الغذائي المضطرب أن يؤثر بالسلبِ على جميع البدن، لا سيما الأسنان، وكذلك المصابون بالنهَم في أكل الطعام بشراهة، ويمكن لعملية الامتصاص المفرط للعناصر الغذائية أن تضر بالأسنان، كما أن مرض النُّهام العصبي (البوليميا) يؤثر بالسلب على صحة الأسنان؛ لذا فإن بقايا القيء تحتوي على أحماض قوية تصيب مينا الأسنان مباشرة.

9- قِنينة الأطفال

إنَّ القوارير الصغيرة المعبأة باللبن أو العصير التي نقدمها للرُّضَّع قبل النوم مباشرة تعتبر أمراً سيئاً ومضراً لأسنان الأطفال.