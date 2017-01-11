بحث رئيس جامعة المنصورة، الدكتور محمد القناوي، مع أعضاء اللجنة المسئولة عن إعداد ملف جامعة المنصورة الأهلية بجمصة، برئاسة رئيس الجامعة الأسبق الدكتور أحمد أمين حمزة، الانتهاء من إعداد ملف الجامعة الأهلية في صورته النهائية، لعرضه على مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات وفقا للضوابط التي أصدرها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ووزارة التعليم العالي.

وأكد القناوي - في بيان للجامعة، اليوم الأربعاء - أن فكرة إنشاء الجامعة الأهلية تأتي من منطلق تقديم تعليم نظري وعلمي حقيقي للطلاب في التخصصات المختلفة، وتجنب مشكلات التعليم الحالية، ومنها الأعداد المتزايدة، ونقص الميزانية المخصصة للجامعات، ونشاط كل كلية وأعداد الطلاب بها، وتقديم تعليم يحتاجه المجتمع المحيط، وتأهيل خريج قادر على المنافسة في سوق العمل بأعداد تتناسب مع إمكانيات الجامعة، وكذلك التخفيف عن كاهل الدولة في الإنفاق على التعليم الجامعي.

ومن المقرر، أن يتم إنشاء جامعة المنصورة الأهلية على مساحة 56 فدانا على ساحل البحر المتوسط بمدينة جمصة بالقرب من الطريق الدولي الساحلي، حيث يتميز الموقع بسهولة الوصول إليه للقادم من الطريق الدولي الساحلي في أي الاتجاهين الشرقي أو الغربي، وتتضمن مراحل الإنشاء ثلاثة مراحل، الأولى: إدارة الجامعة، وأربع كليات للصيدلة وطب الأسنان والهندسة والعلوم التطبيقية، فيما تتضمن المرحلة الثانية: إنشاء كليتي الآداب والعلوم الإنسانية والعلوم الإدارية والاقتصادية، وتتضمن المرحلة الثالثة: إنشاء المراكز البحثية.

ويهدف إنشاء الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم الجامعي والبحث العلمي، والإسهام في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتوفير التخصصات العلمية الحديثة لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في المجالات المختلفة وبما يحقق الربط بين أهداف الجامعة واحتياجات المجتمع المتطورة، وأداء الخدمات البحثية للغير بالمستوى المطلوب، والعمل على توفير أحدث الأجهزة والمستلزمات المتطورة للوفاء بوظائف التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.