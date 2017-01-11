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الفريق حجازي يبحث مع السراج سبل حل الأزمة الليبية "سياسيا"
الفريق محمود حجازي يتفقد وحدات التدريب الخاصة

الفريق حجازي يبحث مع السراج سبل حل الأزمة الليبية "سياسيا"

الأربعاء، 11 يناير 2017 07:44 م

أجرى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي مباحثات مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، بحضور أعضاء الوفد الليبي، وأعضاء اللجنة المصرية المعنية بليبيا اليوم بالقاهرة.. جرى خلالها التطرق بشكل معمق وتفصيلي للأوضاع الراهنة في ليبيا والجهود المبذولة من الجانبين للتوصل إلى حلول توافقية تستند بالأساس على الإطار العام للاتفاق السياسي، وترتكز على القضايا الجوهرية للخروج من المختلقات الحالية في إطار سلسلة الاجتماعات التي استضافتها مصر.

وأعرب السراج عن عميق تقديره وامتنانه للجهود التي بذلتها مصر للإسهام في إعادة اللحمة بين أبناء الوطن، مؤكدا على دعمه لكل التحركات والجهود الأمنية الشفافة التي تقوم بها مصر.

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