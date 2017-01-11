يعقد لأول مرة في مصر المؤتمر الدولي للتميز والمعرفة وذلك تحت شعار “معًا للرقي والمعرفة والتميز للإنسانية في الحياة”، وتعد هذه الدورة الرابعة للمؤتمر بعد إقامته في عدد من الدول خلال السنوات الماضية.

وبحسب بيان صادر عن المركز الإعلامي للمؤتمر، فإنه يهدف، إلى نشر الوعي والعلم الخاص بالتميز في مختلف المجالات والاهتمام بجميع الكوادر التي تمتلك مهارة معينة، والمساهمة باستراتيجيات علمية حديثة لمنظومة التميز، و تأهيل واكتشاف الكوادر المتميزة واكتشاف الأفكار الحديثة وإنشاء بنك لجمع هذه الأفكار والوصول لفكرة جديدة للنهوض بخدمة الوطن والإنسانية، وتكريم كل من هو متميز في مجاله وذو مهارة فريدة وأفاد المجتمع الإنساني.