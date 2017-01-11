 Moheet on google
الأربعاء 11 يناير 2017 07:20 مساءً
روابط سريعة
الخميس.. افتتاح "البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصعبة"
وزير البيئة خالد فهمي‎

الخميس.. افتتاح "البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصعبة"

الأربعاء، 11 يناير 2017 06:46 م
محيط: متابعات

تنظم وزارة البيئة، من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، غدا فعاليات “البدء الرسمي للمكون الاستثماري للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة”، بحضور وزير البيئة الدكتور خالد فهمي ورئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات الدكتورة فاطمة الزهراء محسن والرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة المهندس أحمد أبو السعود، بمقر بيت القاهرة بالفسطاط.

ولفتت وزارة البيئة - في بيان اليوم الأربعاء - إلى حضور الدكتورة فاطمة الزهراء محسن رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات للفعاليات، بالإضافة إلى المهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وممثلين عن كل من بنك التعمير الألماني، والتعاون الفني الألماني، والتعاون الاقتصادي الألماني بمصر، والمعونة السويسرية بالقاهرة ، والاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

وأوضحت أن عدد من سفراء دول (ألمانيا، سويسرا، وسفير الاتحاد الأوروبي)، إضافة إلى عدد من الوزراء والمحافظين المعنيين وعدد من رؤساء الجامعات المعنية بمصر، سيحضرون الفعاليات، بمقر بيت القاهرة بالفسطاط.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3