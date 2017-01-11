تنظم وزارة البيئة، من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، غدا فعاليات “البدء الرسمي للمكون الاستثماري للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة”، بحضور وزير البيئة الدكتور خالد فهمي ورئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات الدكتورة فاطمة الزهراء محسن والرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة المهندس أحمد أبو السعود، بمقر بيت القاهرة بالفسطاط.

ولفتت وزارة البيئة - في بيان اليوم الأربعاء - إلى حضور الدكتورة فاطمة الزهراء محسن رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات للفعاليات، بالإضافة إلى المهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وممثلين عن كل من بنك التعمير الألماني، والتعاون الفني الألماني، والتعاون الاقتصادي الألماني بمصر، والمعونة السويسرية بالقاهرة ، والاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

وأوضحت أن عدد من سفراء دول (ألمانيا، سويسرا، وسفير الاتحاد الأوروبي)، إضافة إلى عدد من الوزراء والمحافظين المعنيين وعدد من رؤساء الجامعات المعنية بمصر، سيحضرون الفعاليات، بمقر بيت القاهرة بالفسطاط.