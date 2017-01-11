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مفتي الجمهورية اللبنانية يزور الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي
الشيخ عبد اللطيف دريان رئيس المحاكم الشرعية اللبنانية مفتي لبنان الجديد

مفتي الجمهورية اللبنانية يزور الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي

الأربعاء، 11 يناير 2017 06:35 م
خاص - محيط

استقبل الأمين العام المساعد للشؤون السياسية بمنظمة التعاون الإسلامي، السفير عبد الله عبدالرحمن عالم بمقر الأمانة العامة أمس الثلاثاء 10 يناير 2017 سماحة الشيخ عبداللطيف فايز دريان، مفتي الجمهورية اللبنانية، والوفد المرافق له.

وعبر دريان عن تقديره العالي لجهود منظمة التعاون الإسلامي في مواجهة التحديات التي يتعرض لها العالم الإسلامي، واعتزاز لبنان بعضويتها في المنظمة.

من جانبه أكد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية على دعم المنظمة المتواصل لوحدة لبنان وأمنه واستقراره، والحفاظ على سيادته واستقلاله وسلامة أراضيه. كما أعرب عن ارتياح المنظمة لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الوطنية.

ونوه عالم بالدور المهم لسماحة المفتي للحفاظ على عقيدة الأمة، وأهمية دور علماء الأمة الإسلامية لتبيان حقيقة الدين الإسلامي السمح، وإبراز دوره في تحقيق الأمن والاستقرار من خلال إبراز أهدافه ومبادئه وقيمه.

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