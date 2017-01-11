قال عمرو جمال مهاجم فريق الأهلي، إنه يتمنى أن توافق إدارة ناديه على احترافه في نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي حتى نهاية الموسم الجاري.

وتلقى عمرو جمال عرضًا من نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لاستعارته لمدة 6 أشهر فقط وحتى نهاية الموسم الحالي، فيما لم يبد الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة حسام البدري رأيه في الأمر سواء بالموافقة أو الرفض.

وأوضح عمرو جمال - في تصريحات له اليوم الأربعاء - أن ملف احترافه في الدوري البرتغالي في يد الجهاز الفني ومجلس إدارة الأهلي، متمنيًا أن توافق الإدارة على خوضه تجربة الاحتراف ولو على سبيل الإعارة.

وأشار مهاجم الأهلي إلى أن حلم الاحتراف ما زال يراوده، موضحًا أن عدم مشاركته مع الأهلي بصفة أساسية في الفترة الأخيرة حرمه من الانضمام لصفوف منتخب مصر تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، والذي يستعد حاليا لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون.