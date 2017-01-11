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الأربعاء 11 يناير 2017 07:20 مساءً
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بث مباشر.. المؤتمر الصحفي الأول لدونالد ترامب
دونالد ترامب‎

بث مباشر.. المؤتمر الصحفي الأول لدونالد ترامب

الأربعاء، 11 يناير 2017 06:31 م

ننقل لكم بثا مباشرا للمؤتمر الصحفي الأول للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

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