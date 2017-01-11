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"إتش تي سي" يحاكي "آي فون"
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"إتش تي سي" يحاكي "آي فون"

الأربعاء، 11 يناير 2017 06:27 م

من المنتظر أن تقوم شركة “إتش تي سي” بكشف النقاب عن هاتفها الجديد، الخميس، في وقت توقعت تقارير إعلامية أن يشهد مجموعة من التغييرات.

وحسب بعض الصور المسربة للهاتف، فإن الشركة التايوانية سارت على نفس منوال شركة أبل، حيث ألغت منفذ الصوت في هاتفها الجديد “HTC Ocean Note”.

وكان إزالة شركة أبل لمنفذ الصوت من هاتفيها الحديثين آي فون 7 وآي فون 7 بلس، أثار في البداية، موجة استياء واسعة بين المستخدمين الذين باتوا مضطرين إلى شراء سماعات غير سلكية، باهظة الثمن، أو الاستعانة بمحوّل، ما اعتبره كثير من المراقبين أكبر مشكلة في الطراز الجديد.

من جهة أخرى، تشير توقعات إلى أن الشركة اعتمدت على هيكل مغطى بالزجاج من الأمام والخلف، وإضافة شاشة ثانية تشبه هواتف LG V20.

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