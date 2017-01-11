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ترامب: سنعمل على تشغيل الشركات المتوقفة في عدد من الولايات

ترامب: سنعمل على تشغيل الشركات المتوقفة في عدد من الولايات

الأربعاء، 11 يناير 2017 06:25 م

ترامب: سنعمل على تشغيل الشركات المتوقفة في عدد من الولايات فور تسلم السلطة

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