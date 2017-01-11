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"التعاون الإسلامي" توقع اتفاقية مع مركز الملك سلمان لصالح الصومال
منظمة التعاون الاسلامي

"التعاون الإسلامي" توقع اتفاقية مع مركز الملك سلمان لصالح الصومال

الأربعاء، 11 يناير 2017 06:29 م
خاص - محيط

وقعّ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين والمستشار بالديوان الملكي في المملكة العربية السعودية المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة في 10 يناير 2017، اتفاقية للبدء ببرنامج تنفيذي لتوزيع مساعدات المركز للمتضررين من الجفاف في جمهورية الصومال، المتمثلة في 30 ألف سلة غذائية لـ 180 ألف مستفيد بإقليم أرض الصومال.

ورفع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على إنشاء هذا المركز الذي شكّل قفزة ونهضة كبيرة على مستوى العمل الإغاثي العالمي. معتبرا البرنامج المزمع تنفيذه في الصومال خطوة كبيرة تجسد البعد الإغاثي والإنساني الذي يضطلع به المركز.

وأشار إلى تنوع جهود المركز الإنسانية التي تعدت الإغاثة الغذائية، إلى جوانب أخرى مثل التعليم والصحة. منوهاً إلى أن مجموعة من المبادرات التي جرى الاتفاق عليها مع المركز، ستشمل جميع الجهات والمناطق المحتاجة مثل غزة والصومال. لافتاً النظر إلى أن الدفعة الأولى من المساعدات التي يتضمنها البرنامج الذي وقعت اتفاقيته أمس، في طريقها لتوزيعها على مستحقيها.

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