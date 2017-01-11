أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها للعملية الإرهابية التي اقترفتها حركة طالبان مستهدفة مسؤولين إماراتيين في مدينة قندهار في أفغانستان، أمس الثلاثاء 10 يناير 2017، الذي راح ضحيته خمسة مسؤولين إماراتيين كانوا يقومون بمهام إنسانية وتعليمية وتنموية في أفغانستان.

وأعرب الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن إدانته لهذا العمل الجبان والمشين، ليؤكد مرة أخرى على أن الإرهاب ليس له دين أو وطن. كما قدم تعازيه لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ولأسر الضحايا. متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

وجدد الأمين العام موقف منظمة التعاون الإسلامي المبدئي الذي يدين بشدة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره.