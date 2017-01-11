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الأربعاء 11 يناير 2017 07:10 مساءً
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منظمة التعاون الإسلامي تدين قتل مسؤولين إماراتيين في أفغانستان
ضحايا تفجير قندهار

منظمة التعاون الإسلامي تدين قتل مسؤولين إماراتيين في أفغانستان

الأربعاء، 11 يناير 2017 06:20 م
محيط: متابعات

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها للعملية الإرهابية التي اقترفتها حركة طالبان مستهدفة مسؤولين إماراتيين في مدينة قندهار في أفغانستان، أمس الثلاثاء 10 يناير 2017، الذي راح ضحيته خمسة مسؤولين إماراتيين كانوا يقومون بمهام إنسانية وتعليمية وتنموية في أفغانستان.

وأعرب الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن إدانته لهذا العمل الجبان والمشين، ليؤكد مرة أخرى على أن الإرهاب ليس له دين أو وطن. كما قدم تعازيه لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ولأسر الضحايا. متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

وجدد الأمين العام موقف منظمة التعاون الإسلامي المبدئي الذي يدين بشدة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره.

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