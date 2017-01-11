عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماعا مع وفد من اتحاد المستثمرين، بحضور كل من وزير المالية، ووزيرة الإستثمار، وممثلي البنك المركزي المصري.

وتناول الإجتماع مشكلة إرتفاع قيمة المديونية الدولارية على عدد من المستثمرين لدى البنوك التجارية نتيجة ارتفاع سعر الصرف، حيث استمع رئيس الوزراء تفصيلاً لكل ما عرضه الوفد من ملاحظات في هذا الشأن، ومقترحات البنك المركزي في هذا الخصوص، وقد خرج الإجتماع باتفاق من حيث المبدأ بين الوفد والبنك المركزى على تسوية مناسبة للمشكلة، وذلك في ضوء حرصه الكامل على حماية قطاع الصناعة، واخذا فى الاعتبار اهتمام الحكومة بتشجيع هذا القطاع الحيوى والعمل على تنميته.

من جانبه...أكد وفد اتحاد المستثمرين حرص رجال الصناعة في مصر على التوسع والنمو، سواء فيما يتعلق بتطوير المنتجات الحالية أو إدخال صناعات جديدة، بما يتماشى مع خطة الدولة في خفض الإستيراد لصالح الإنتاج المحلي وتحقيق فائض للتصدير في عدد من الصناعات.