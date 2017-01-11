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أداة هاتفية لحل مشكلة "الثرثارين" في العمل
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أداة هاتفية لحل مشكلة "الثرثارين" في العمل

الأربعاء، 11 يناير 2017 06:17 م

قريبا يمكن للتكنولوجيا الحديثة أن توفر حلا، يسمح للثرثارين بالتحدث على الهاتف كما يشاؤون دون إزعاج غيرهم، خاصة في الأماكن العامة.

جهاز “HUSHME”، أحد الأجهزة الرائدة في هذا المجال، تم تقديمه خلال معرض التكنولوجيا CES في لاس فيغاس، يشبه سماعات الرأس إلا أنه يوضع على الفم بدلا من الأذنين.

وترتبط الأداة بالهاتف عن طريق خاصية “بلوتوث”، وتم تجهيزها بالميكروفونات وسماعات منفصلة.

والغرض من الجهاز حماية خصوصية المتصل، وعدم إزعاج الآخرين في الأماكن العامة.

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