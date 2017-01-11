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ممثل «التعاون الإسلامي» يطّلع على واقع التعليم في القدس
منظمة التعاون الاسلامي

ممثل «التعاون الإسلامي» يطّلع على واقع التعليم في القدس

الأربعاء، 11 يناير 2017 06:18 م
محيط: متابعات

استقبل ممثل منظمة التعاون الإسلامي لدى دولة فلسطين السفير أحمد الرويضي، في مكتب تمثيل المنظمة في رام الله اليوم الأربعاء 11يناير 2017، وكيل وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية الدكتور بصري صالح، ومدير التربية والتعليم في القدس سمير جبريل.

واطّلع السفير الرويضي، خلال اللقاء، على خطة الوزارة في استنهاض التعليم في فلسطين، والتحديات الكبيرة التي يعانيها قطاع التعليم في مدينة القدس المحتلة، من خلال محاولة فرض المنهاج الإسرائيلي، وتقييد وصول المعلمين إلى المدينة المقدسة.

وناقش الجانبان البرامج التي تنفذها أجهزة منظمة التعاون الإسلامي في فلسطين، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي، بما فيها البرامج المنفذة في مدينة القدس المحتلة.

ونقل وكيل الوزارة تحيات الوزير الدكتور صبري صيدم إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وثمن افتتاح مكتب للمنظمة في دولة فلسطين، بما من شأنه أن يعزز الدور الإسلامي دعما لفلسطين وقضيتها ومؤسساتها، وبشكل خاص المؤسسات التعليمية فيها.

بدوره، أطلع السفير الرويضي ممثلي وزارة التربية والتعليم على القرارات المختلفة التي صدرت بغرض دعم قطاع التعليم في فلسطين عامة والقدس بشكل خاص، والخطوات التي تقوم بها الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لتنفيذ هذه القرارات، بالتنسيق مع دولة فلسطين.

وتم الاتفاق على استمرار التواصل بين الجانبين، بما يضمن تعزيز الدعم الإسلامي لقطاع التعليم في فلسطين.

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