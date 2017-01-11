القاهرة.. تعقد وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر مؤتمرا صحفيا، في الحادية عشرة صباحا، بمقر مجلس النواب، بدعوة من وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي؛ لعرض سياسة وزارة التعاون الدولي والمِنح والقروض.

القاهرة.. يجري الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في الثانية عشرة ظهرا، مباحثات مع رئيس مجلس النواب الأيرلندي الذي يزور مصر حاليا.

القاهرة.. تنظم وزارة البيئة، من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، فعاليات “البدء الرسمي للمكون الاستثماري للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة”، بحضور وزير البيئة الدكتور خالد فهمي ورئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات الدكتورة فاطمة الزهراء محسن والرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة المهندس أحمد أبو السعود، بمقر بيت القاهرة بالفسطاط.

المنيا.. تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الابتدائية بالمنيا، وتم تجهيز 855 لجنة لاستقبال 108 آلاف طالب وطالبة على مستوى جميع الإدارات.

القاهرة.. تستقبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور الهلالي الشربيني، صباحا، رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.

القاهرة.. تبدأ مديرية القوى العاملة بالقاهرة “منطقة شرق مدينة نصر” قبول طلبات 400 فرصة عمل للمعاقين والأصحاء من الذكور والإناث، حتى استيفاء العدد المطلوب.

القاهرة.. تنظم مكتبة مصر العامة أمسية شعرية للدكتور الشاعر أحمد تيمور، في تمام الخامسة، بقاعة الندوات، بحضور كوكبة من المثقفين والفنانين.

القاهرة.. تقدم الفنانة راوية الحلواني معرضها الجديد تحت عنوان “انطلاقة”، الذي يفتتحه رئيس قطاع الفنون التشكيلية الدكتور خالد سرور، في السابعة مساء، بقاعة العروض المتغيرة بمتحف عفت ناجي وسعد الخادم.

القاهرة.. تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى، بقيادة المايسترو حازم القصبجي، حفلا فنيا، في الثامنة مساء، على المسرح الكبير بدرا الأوبرا المصرية.

الإسكندرية.. تستقبل القاعة الكبرى بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية الحفل الغنائي لفريق “كورال قصر التذوق للموسيقى العربية”، بقيادة المايسترو محمود أبو زيد، في السابعة مساء.

القاهرة.. تقدم فرقة الرقص المسرحي الحديث عرض “الفيل الأزرق”، من تصميم وإخراج مديرها الفني مناضل عنتر، والمستلهم من رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الشاب أحمد مراد، في الثامنة مساء، ويستمر حتى السبت، على مسرح الجمهورية.

القاهرة.. يقيم بيت المعمار المصري “بيت علي لبيب”، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، دورة تدريبية جديدة بعنوان “ممارسة المهنة وإدارة المشروعات”، بالتعاون مع جمعية معماري الشرق الأوسط، في السادسة مساء، وتستمر حتى السبت، ويحاضر فيها المعماري أحمد رشوان.

القاهرة.. يقيم مركز طلعت حرب الثقافي معرضًا للفنان التشكيلي سامي بخيت بعنوان “حواديت ابن الخليفة”، في السادسة مساء.

الوادي الجديد.. تنطلق قافلة طبية من جامعة القاهرة للعمل بمستشفى الخارجة العام في تخصصات: “رمد، وقلب، وأطفال، وباطنة، وأوعية دموية”؛ وتستمر حتى الأحد، للكشف والعلاج وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، مع تحويل الحالات الحرجة لمستشفيات الجامعة بالقاهرة.

بورسعيد.. تُعرض مسرحية “المصوراتي”، من بطولة الفنان مدحت صالح والفنان حمدي الوزير، وإخراج سمير العصفوري، على مسرح المركز الثقافي الترفيهي في بورسعيد.

القاهرة.. يعقد، لأول مرة في مصر، المؤتمر الدولي للتميز والمعرفة، تحت شعار “معًا للرقي والمعرفة والتميز للإنسانية في الحياة”، بأحد الفنادق الكبرى بمدينة نصر، بهدف نشر الوعي والعلم الخاص بالتميز في مختلف المجالات والاهتمام بجميع الكوادر التي تمتلك مهارة معينة.

القاهرة.. يستضيف متحف الزعيم جمال عبدالناصر اجتماع مجلس إدارة اللجنة الوطنية المصرية للمجلس الدولي للمتاحف، في الحادية عشرة صباحا، بمكتبة المتحف، تليه ندوة بالبهو الرئيسي بعنوان “متحف جمال عبدالناصر.. التهيئة المعمارية والتناول المتحفي”.

الزقازيق.. تنظم عضو مجلس النواب عن دائرة مشتول السوق بالشرقية النائبة سحر عتمان الملتقى التوظيفي الأول بالدائرة، بعد أن نجحت في الحصول على 3 آلاف فرصة عمل بعدد كبير من شركات القطاع الخاص لأبناء وأهالي الدائرة.

الإسكندرية.. ينتهي النجم الكبير يحيى الفخراني من عرض مسرحيته “ليلة من ألف ليلة”، على خشبة مسرح “بيرم التونسي” بالإسكندرية، بعد تحقيقها إيرادات كبيرة بشكل يومي.

القاهرة.. يحيي الفنان أحمد حداد والفنان حازم شاهين لقاء شعريا غنائيا، يقدمان فيه مجموعة من الأشعار على نغمات العود، في السابعة والنصف مساء، على مسرح الحكمة بساقية الصاوي بالزمالك.

القاهرة.. تقام ندوة عن علم الفلك، يديرها المهندس محمود عادل، في السادسة مساء، بقاعة الكلمة بساقية الصاوي بالزمالك.

الإسكندرية.. يقام حفل فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، في الثامنة مساء، على مسرح سيد درويش.

القاهرة.. تستقبل دار الأوبرا المصرية حفلا فنيًا لفرقة “مني بوركهارد” للفلكلور الإسباني، على المسرح الصغير، في الثامنة مساءً.