حصد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي ريال مدريد الإسباني، العديد من الجوائز الفردية في العام الماضي، توجها قبل أيام قليلة بالفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

صحيفة “أس” الإسبانية قالت اليوم إن البرتغالي مرشح لحصد جائزة لوريوس لأفضل رياضي في العام الماضي، في الحفل الذي سيعقد يوم 14 فبراير/شباط المقبل في إمارة موناكو الفرنسية.

كما تم ترشيح فريق البرازيل الأولمبي بقيادة نيمار نجم نادي برشلونة للفوز بجائزة لوريوس لأفضل فريق، بعد أن حصدت البرازيل الميدالية الذهبية الأولمبية لأول مرة في تاريخها الصيف الماضي في ريو دي جانيرو بالبرازيل.

وينافس كريستيانو رونالدو على جائزة أفضل رياضي في العام لجوائز لوريوس، العداء الجمايكي يوسين بولت والبريطاني مو فرح ولاعب التنس أندي موراي، ولاعبي السلة الأمريكيين ليبرون جيمس وستيفن كاري.

يذكر أن البرتغالي كريستيانو رونالدو توج بالعديد من الجوائز، خلال الفترة الأخيرة، أبرزها الكرة الذهبية من مجلة “فرانس فوتبول” وجائزة أفضل لاعب في أوروبا من الاتحاد الأوروبي وجائزة “ذا بيست” لأفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي (فيفا).