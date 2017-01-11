تأكدت الشائعات القائلة إن شركة أبل تعتزم فتح متجر جديد لها في كوريا الجنوبية، وبالضبط على مقربة من المقر الرئيسي لشركة سامسونج في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول.

وقال مسؤول في شركة أبل بخصوص هذا الموضوع في تصريح لوكالة رويترز:” نحن الآن نقوم بتوظيف الفريق الذي سيوفر لزبائننا في سيئول الخدمة والمعلومات التي يحبها عملاء أبل في جميع أنحاء العالم”.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة أبل قامت بالفعل بنشر قائمة بالوظائف الجديدة التي تحتاجها لمتجرها الجديد في سيئول وعددها 14 وظيفة.

كما أخذت شركة أبل الكثير من الوقت والتفكير لتقرر أخيرا فتح متجر رسمي لها في كوريا الجنوبية، حيث كان العملاء في كوريا الجنوبية يتعاملون طيلة هذه الفترة مع متاجر التجزئة المرخصة من قبل أبل.

وتشير تقارير إعلامية محلية إلى أن متجر أبل الجديد في كوريا الجنوبية سيفتح في بناء بمساحة تبلغ 6000 قدم مربع بمنطقة راقية بالعاصمة الكورية الجنوبية سيئول. ومن المتوقع أن يفتح هذا المتجر أبوابه للعملاء في شهر فبراير/شباط المقبل.