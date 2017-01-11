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الأهلي ينفي توقيع عقوبات على "الشناوي" بسبب المران
محمد الشناوي

الأهلي ينفي توقيع عقوبات على "الشناوي" بسبب المران

الأربعاء، 11 يناير 2017 05:57 م
محيط - أحمد عبد الخالق

أرجع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، غياب محمد الشناوى عن مران الفريق اليوم، الأربعاء، لظروف شخصية اعتذر بسببها الحارس وتقبلها الجهاز الفنى، لذا لن تكون هناك عقوبات ضد الحارس.

ويستعد الأهلى حالياً لمباراة الزمالك يوم 10 فبراير المقبل بالإمارات فى السوبر المحلى، ويقود تدريبات الفريق حالياً أحمد أيوب المدرب العام للفريق لتواجد حسام البدرى المدير الفنى فى كندا لزيارة أسرته هناك وسيعود غداً للقاهرة.

وفي سياق متصل أكد باسم علي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي أنه جاهز للمشاركة في السوبر المصري، موضحاً بأنه يواصل برنامجه التأهيلي خلال الفترة الحالية للعودة لمران الفريق الجماعي من جديد.

وأشار إلى أنه سينافس زملاءه بقوة في المران خلال الفترة المقبلة للدخول في حسابات حسام البدري، المدير الفني للفريق قبل هذه المباراة المهمة.

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