لا يمكن إدهاش أحدا بعرض هاتف ذكي ذي شاشة كبيرة حيث تعتبر أجهزة أسرة Galaxy Note فريدة من نوعها من حيث قدرتها على تطبيق طرق طريفة في استخدام قلم S Pen.

أما شركة أبل فحصلت على براءة اختراع لهاتفها الذكي الذي يدعم قلمها Pencil الذكي. ونشر طلب الشركة على موقع مؤسسة الاختراعات الأمريكية. وسيسمح إطلاق هذا الجهاز لشركة أبل بخوض الصراع في سبيل تصدر سوق الفابلِتات.

وهنا أسدت شركة سامسونج خدمة إلى حد ما لشركة أبل في عام 2016 حينما أطلقت هذه الشركة الكورية الجنوبية العملاقة موديل 7 Galaxy Note قبل جهازي أيفون 7 وأيفون 7 Plus لآبل مع أن ذلك الموديل الذي زادت مبيعاته عن كل توقعات المحللين تعرض للسحب من السوق بعد وقت قريب بسبب تعدد حوادث احتراق بطارياته.

وستضطر شركة سامسونج لاستحواذ مواقعها مجدداً في سوق الفابلتات في عام 2017 وتستعد أبل بدورها لهذه الخطوة من قبل سامسونغ. ويتضمن طلب تسجيل الاختراع رقم 20160364091 باسمها 229 صفحة خصِّص نحو 150 منها لرسوم توضح طرائق مختلفة لاستخدام القلم الذكي.

وتشمل هذه الطرائق تحرير النصوص والرسم ومعالجة الصور الفوتوغرافية وتطبيق مقاطع الفيديو. وسبق أن قدمت سامسونغ وغيرها من المنتجين بعض هذه التقنيات. وحصلت أبل على الموافقة على طلبها منذ قليل على الرغم من تسجيل قبول اختراعها في 22 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015.

وسيستطيع أي فون التعرف على القلم الذكي قبل أن تلمس شاشته. وبعد التعرف على حركات معينة يكون قد نفذها صاحب الجهاز بقلمه سيقرأ الهاتف الذكي قائمة الخيارات المناسبة. كما يقول مصممو الشركة إن استخدام القلم الذكي سيفيد في تعجيل التعاون مع الهاتف الذكي وتقنين الطاقة.