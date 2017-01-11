أكد محمد حلمي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن محمود عبدالرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأبيض يخضع لتدريبات علاجية خلال الفترة الحالية.

وأشار “حلمي” إلى أن اللاعب شعر بآلام في العضلة الضامة خلال التدريبات الأخيرة وطلب الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي للفريق، منح اللاعب راحة في ظل شكواه من الإصابة.

وشدَّد المدير الفني أنه يرفض المجازفة باللاعب في التدريبات حتى لا تتفاقم الإصابة على أن يؤدي تدريبات علاجية في الفترة الحالية لتجهيزه لمعسكر الفريق المقبل المقرر له يوم السبت.