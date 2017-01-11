احتفل العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم بعيد ميلاده اليوم الأربعاء بمقر الجبلاية.

وكان موظفو الاتحاد قد قاموا بإحضار تورتة من اجل الاحتفال بعيد ميلاد العميد ثروت سويلم صباح اليوم في حين غاب أعضاء مجلس إدارة الجبلاية لانشغالهم بأعمالهم الخاصة.