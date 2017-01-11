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الأربعاء 11 يناير 2017 05:09 مساءً
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صورة.. اتحاد الكرة يحتفل بعيد ميلاد ثروت سويلم
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صورة.. اتحاد الكرة يحتفل بعيد ميلاد ثروت سويلم

الأربعاء، 11 يناير 2017 05:36 م
محيط - أحمد عبد الخالق

احتفل العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم بعيد ميلاده اليوم الأربعاء بمقر الجبلاية.

وكان موظفو الاتحاد قد قاموا بإحضار تورتة من اجل الاحتفال بعيد ميلاد العميد ثروت سويلم صباح اليوم في حين غاب أعضاء مجلس إدارة الجبلاية لانشغالهم بأعمالهم الخاصة.

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