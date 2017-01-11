تعهدت الصين بتقديم مساعدات إنسانية للعراق بمبلغ 70 مليون يوان (حوالي 10.1 مليون دولار أمريكي) وذلك في رسالة بعث بها، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الدولة الصيني (رئيس الوزراء) لي كه تشيانغ، إلى نظيره العراقي حيدر العبادي.

وأعرب لى - في رسالته - عن أمله في أن يحقق العراق الأمن والاستقرار في أقرب وقت ممكن، منوهًا بالصداقة التقليدية، التي تربط بين البلدين وبتطور العلاقات والتعاون الثنائي.

وأكد في رسالته التي نشر نصها على موقع الحكومة الرسمي أن الحكومة الصينية مستعدة للعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة العراقية لمواصلة دفع الشراكة الاستراتيجية بين الصين والعراق إلى مستوى أعلى.

وقال إن قرار إرسال المساعدات إلى العراق يأتي من أجل المساعدة في تخفيف الأوضاع الإنسانية للشعب العراقي.