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منتخب مصر يلتقط صورة أمم أفريقيا الرسمية.. شاهد
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منتخب مصر يلتقط صورة أمم أفريقيا الرسمية.. شاهد

الأربعاء، 11 يناير 2017 05:27 م

قام الجهاز الفني واللاعبين بمنتخب مصر بالتقاط، الصورة الرسمية الخاصة بهم قبل السفر إلى الجابون للمشاركة في كأس الأمم المقبلة بالجابون 2017 صباح اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفراعنة، غدا الجمعة، للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في الفترة من ١٤ يناير وإلى ٥ من شهر فبراير المقبل.

وكان المنتخب الوطني قد فاز على نظيره التونسي وديا مساء الأحد الماضي بهدف دون رد، في إطار الاستعدادات للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

ويتواجد المنتخب المصري ضمن المجموعة الرابعة بصحبة منتخبات غانا ومالي واوغندا، ويبدأ مشواره يوم 17 يناير بمواجهة مالي.

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