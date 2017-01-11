تعرف على أول دولة في العالم توقف العمل بنظام FM

ستقوم النرويج بإيقاف شبكة الراديوالعاملة بنظام البث الإذاعي FM، اعتبارا من 11 يناير/كانون الثاني الجاري، حيث سيتم استبداله بنظام البث الصوتي الرقمي (DAB)، وفقا لصحيفة ذا فيرج.

وبعد الانتقال إلى الراديو الرقمي (DAB) سيفتح الباب أمام عدد أكبر بكثير من قنوات الراديو، مما سيفيد المستمعين عبر البلاد، حيث سيكون بمتناول المستمعين محتوى إذاعي أوسع وأكثر تعدداً وتنوعاً، وسيتمتعون بجودة صوت أفضل وميزات جديدة.

يذكر أن النرويج تمتلك حاليا 22 محطة إذاعية وطنية تعمل بالنظام الرقمي، أما بنظام FM فلا توجد إلا 5 محطات راديو.