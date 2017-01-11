أنهى النادي الأهلي أزمة ضم لاعب وسط فريق “الباطن” أحمد حمودي بتنازل الأخير عن 3 ملايين جنيه مستحقاته لدي النادي السعودي.

ويعلن الأهلي ضم اللاعب رسميا خلال الساعات القادمة بعد أن وقع حمودي 4 سنوات ونصف مقابل 15 مليون جنيه.

وكان اللاعب قد فسخ تعاقده مع النادي السعودي، حيث أكد الباطن في بيان له نشره أمس أن حمودي يسئ للكرة المصرية.