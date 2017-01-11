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الأربعاء 11 يناير 2017 05:09 مساءً
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حمودي في الأهلي مقابل 15 مليون جنيه وإعلان الصفقة خلال ساعات
أحمد حمودي

حمودي في الأهلي مقابل 15 مليون جنيه وإعلان الصفقة خلال ساعات

الأربعاء، 11 يناير 2017 05:12 م

أنهى النادي الأهلي أزمة ضم لاعب وسط فريق “الباطن” أحمد حمودي بتنازل الأخير عن 3 ملايين جنيه مستحقاته لدي النادي السعودي.

ويعلن الأهلي ضم اللاعب رسميا خلال الساعات القادمة بعد أن وقع حمودي 4 سنوات ونصف مقابل 15 مليون جنيه.

وكان اللاعب قد فسخ تعاقده مع النادي السعودي، حيث أكد الباطن في بيان له نشره أمس أن حمودي يسئ للكرة المصرية.

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