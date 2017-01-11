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زيدان يستبعد رونالدو ورودريجيز من قائمة الريال أمام أشبيلية
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زيدان يستبعد رونالدو ورودريجيز من قائمة الريال أمام أشبيلية

الأربعاء، 11 يناير 2017 05:05 م
محيط - أحمد عبد الخالق

استقر الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفنى لنادى ريال مدريد الاسبانى، على اختيار 19 لاعباً لمواجهة إشبيلية فى العاشرة والربع مساء غد الخميس، بملعب “رامون سانشيز بيزخوان”، ضمن منافسات مرحلة الاياب لدور الـ16 فى بطولة كأس ملك إسبانيا.

وقرر مدرب ريال مدريد، استبعاد البرتغالى كريستيانو رونالدو، وجيمس رودريجيز، وإيسكو، وجاريث بيل ولوكا مودريتش من قائمة مباراة الغد، فيما يعد كريم بنزيما وألفارو موراتا، وتونى كروس أبرز اللاعبين المستدعين.

وكان ريال مدريد حقق فوزاً عريضاً على إشبيلية بثلاثية نظيفة، فى مباراة الذهاب التى جمعتهما بملعب “سانتياجو برنابيو” معقل الفريق الملكى.

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