قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن الوزارة تعمل حاليا على الأعداد لإصدار قانون جديد لضريبة الدخل يتماشى مع المعايير العالمية.

وأضاف وزير المالية -خلال اجتماع لجنة الضرائب باتحاد الصناعات برئاسة محمد البهي اليوم الأربعاء- أن قانون ضريبة الدخل لسنة 2005، تم إجراء عدد من التعديلات عليه، وبالتالي من الصعب إجراءات تعديلات جديدة، ومن الأفضل أن يتم إصدار قانون جديد.

وأعرب الوزير عن توقعه بأن المشهد الاقتصادي الحالي في مصر سيشهد تغييرا جذريا خلال عامين أو ثلاثة، مشيرا إلى تقرير أصدره أحد أكبر البنوك الاستثمارية العالمية، وضع مصر ضمن 11 دولة ستقود النمو في العالم بنسب ما بين 30-40% خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري لديه فرص واسعة من حيث التنوع في الاقتصاد وحجم السوق، ووجود فرص ضخمة يجب استغلالها، وأكد أننا خسرنا كثيرا في التمسك بحماية الجنيه، قد نواجه مشكلات حاليا من جراء هذا القرار ولكن خلال عامين أو ثلاثة سنجد اختلافا كبيرا في المشهد.

وأوضح الحارجي أنه فيما يتعلق بخسائر فروق العملة فإننا ندرس حاليا إذا ما كان سيتم وضع حد أقصى لخسائر فروق العملة من عدمه.