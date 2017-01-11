وافق وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، على إنشاء فرع لمستشفى أبو الريش في محافظة بنى سويف، إلى جانب محافظة سوهاج الجديدة، موضحا أن جامعة القاهرة ستقوم بعمل الرسومات وفور الانتهاء سيتم بدء التنفيذ.

صرح بذلك محافظ بني سويف المهندس شريف حبيب، وقال إن شركة المقاولون العرب هي من ستتولى بناء المستشفيين، مع تكثيف العمالة فى مواقع العمل سواء فى سوهاج الجديدة أو بنى سويف الجديدة لسرعة إتمامه.