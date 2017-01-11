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الأربعاء 11 يناير 2017 05:09 مساءً
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مصنع سكر كفرالشيخ يعاود ضخ الكميات بعد توقفه شهرين
سكر مدعم‎

مصنع سكر كفرالشيخ يعاود ضخ الكميات بعد توقفه شهرين

الأربعاء، 11 يناير 2017 05:28 م

عاود مصنع سكر الدلتا بالحامول بكفر الشيخ ضخ كميات من السكر لبيعها في الأسواق بالأسعار المقررة بعد توقف لقرابة الشهرين.

وقال المهندس عبدالحميد سلامة رئيس شركة الدلتا للسكر -في تصريحات اليوم الأربعاء ـ إن مصنع الدلتا يلبى احتياجات أعداد كبيرة من المستهلكين، وإن المصنع يمد وزارة التموين ومنافذ السلع الاستهلاكية بكميات السكر لبيعها للمواطنين بالأسعار المقرره بعيدا عن جشع التجار واستغلال نفس الكميات لرفع الأسعار.

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