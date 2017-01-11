افتتح عبد الحميد الهجان محافظ قنا فعاليات الملتقى التوظيفي الثامن عشر المقام بمعسكر قنا الدائم والذي ينظمه جهاز تشغيل وتدريب الشباب بالمحافظة بالتنسيق مع وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل التابعة لمديرية التربية والتعليم ومديريات الشباب والرياضة والقوى العاملة بالمحافظة.

ويشارك في الملتقى أكثر من ٦٠ شركة من القطاع الخاص وحضور كلا من الدكتور ايهاب شوقي مدير برنامج اصلاح التعليم الفني والمهني ( TVET ) الممول من الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية وعلي الحلواني رئيس مجلس ادارة غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر وعدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني كما ان الملتقي شهد حضور عدد كبير من الشباب المتقدم لشغل الوظائف المعلن عنها.

وقال الهجان إن الملتقي هو واحد ضمن سلسلة من الملتقيات التي نظمتها المحافظة من قبل والتي ساهمت في توفير اكثر من 40 الف فرصة عمل للشباب داخل وخارج نطاق محافظة قنا مضيفا أن هذا الملتقي سوف يوفر عدد ٨ الاف فرصة عمل للشباب من الجنسين من حملة المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والدبلومات الفنية وبدون مؤهل.

وأشارإلى أن هناك عدة شركات مختلفة الانشطة مشاركة في الملتقي فهناك شركات لإنتاج المواد الغذائية والمشروبات الغازية والبلاستيك والسيراميك والطباعة وانتاج الورق والسيارات والملابس ومزارع الدواجن وشركات متخصصة في صناعة فلاتر تنقية مياه الشرب وشركات الأمن والحراسة واخري لتقديم الخدمات البترولية بالإضافة الي مشاركة عدد كبير من الشركات والفنادق السياحية.

وأكد على ضرورة انطلاق الشباب نحو العمل الحر وريادة العمل من خلال تأسيس مشروعات صغيرة وإدارتها وتغيير ثقافة التشبث بالعمل الحكومي لتخفيف العبء علي الجهاز الإداري للدولة لافتا ان هذا الملتقى يهدف إلى تعزيز التواصل بين الشباب الباحث عن عمل والشركات التي تبحث عن عماله بجميع أنواعها ومهارتها وذلك للإسهام في توفير فرص عمل مناسبة لهم.