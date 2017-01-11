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لوكا مودريتش ينال لقب أفضل لاعب في كرواتيا 2016
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لوكا مودريتش ينال لقب أفضل لاعب في كرواتيا 2016

الأربعاء، 11 يناير 2017 05:00 م
محيط - أحمد عبد الخالق

تُوج لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسبانى بجائزة أفضل لاعب فى كرواتيا لعام 2016، وذلك بعد المستويات الرائعة التى قدمها طوال العام الماضى. 
وفاز مودريتش بعدد من البطولات الكبرى مع ريال مدريد فى 2016، وفى مقدمتهم دورى أبطال أوروبا، والتى أتبعها بكأس السوبر الأوروبى، وأخيراً كأس العالم للأندية.

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