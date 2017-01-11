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تركيا: نحترم سلامة ووحدة أراضي العراق
اردوغان وبوتين

تركيا: نحترم سلامة ووحدة أراضي العراق

الأربعاء، 11 يناير 2017 04:51 م

أعلن وزير الدفاع التركي فكري إشيك اليوم /الأربعاء/ أن بلاده ستبحث مع العراق وجود القوات التركية في معسكر “بعشيقة” قرب الموصل بعد تطهير المنطقة من تنظيم “داعش”، مؤكدا أنه سيتم حل هذه المسألة بطريقة ودية.

وقال إشيك - في تصريحات أوردتها قناة (العربية الحدث) الإخبارية - إن بلاده تحترم سلامة ووحدة أراضي العراق، لافتا إلى أن وجود القوات التركية في بعشيقة “ليس اختيارا لكنه ضرورة”.

وأكد وزير الدفاع التركي أن القوات التركية بالعراق قامت بمهمة ناجحة، وقتلت أكثر من 700 من عناصر تنظيم “داعش”.

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