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الداخلية تضبط أكثر من 300 قضية مخدرات و87 متهمًا هاربًا
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الداخلية تضبط أكثر من 300 قضية مخدرات و87 متهمًا هاربًا

الأربعاء، 11 يناير 2017 04:49 م

واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي، حملاته التفتيشية الموسعة لتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري.

واستهدفت الحملات - التي شنت تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وقادها اللواء جمال عبد الباري مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام على مدار 24 ساعة - التصدي لأعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية؛ وذلك لإعادة الانضباط للشارع المصري.

وأسفرت جهود الحملات في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات، عن ضبط 301 قضية، وفي مجال السجناء الهاربين من السجون العمومية والمطلوب ضبطهم وإحضارهم، عن ضبط 87 متهمًا.

كما أسفرت جهود الحملة في مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط تشكيل عصابي ضم متهمين اثنين ارتكبا 8 حوادث سرقة متنوعة، فضلا عن ضبط 9 متهمين لارتكابهم أعمال بلطجة وسرقة بالإكراه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.

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