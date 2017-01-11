وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل اليوم، على الاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالته لمجلس النواب.

واستعرض مجلس الوزراء تقريرا من وزير المالية حول أبرز الإجراءات التي تتم في إطار تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، والذي يهدف لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق معدلات النمو المستهدفة، وخفض عجز الموازنة والدين الحكومي، إلى جانب استكمال خريطة المشروعات القومية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة وإتاحة العديد من فرص العمل، مع التركيز على إيجاد برامج واضحة وحقيقية لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية الخاصة بمحدودي الدخل؛ بما يعكس الحرص على تجنيبهم أية أعباء إضافية وتقديم المساندة لهم.

وكان مجلس الوزراء قد بدأ اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الحادث الإرهابي الغادر الذي وقع بالارتكاز الأمني بجوار نقطة إطفاء حي المساعيد بمدينة العريش، وأعرب المجلس عن خالص المواساة لأسر الضحايا مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.