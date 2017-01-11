أعلن باحثون من بريطانيا أنهم طوروا مزيجا من عدة مواد يحفز الأسنان على ملء ثقوبها التي نخرها السوس تلقائيا ثم يتحلل هذا المزيج بشكل ذاتي.

وأوضح الباحثون أنهم جربوا هذه المواد الجديدة بنجاح على أسنان الفئران. وأشار الباحثون تحت إشراف بول شارب من كلية كينجز في لندن اليوم الثلاثاء 11 يناير/كانون الثاني 2017 إلى أن حشو الأسنان الذي طوروه يحفز الأسنان عبر تنشيط الخلايا الجذعية على الالتئام ذاتيا.

وكانت فرق بحثية من دول أخرى منها الولايات المتحدة واليابان قد أعلنت في وقت سابق عن محاولات مشابهة. ويسعى الباحثون من خلال هذه التجارب إلى تجاوز مجرد سد ثقوب الأسنان والوصول على المدى البعيد لجعل أسنان تنمو بشكل تام مكان الأسنان المخلوعة.

ومن المعروف أن الأسنان تصلح نفسها تلقائيا بدرجة معينة بمساعدة الخلايا الجذعية الموجودة في لُب العظام من الأضرار التي تتسبب فيها البكتريا وذلك من خلال عملية مستمرة. وعندما لا تكفي المادة التي يغذى بها الجسم المصاب فإن الميكروبات تخترق طبقة مينا الأسنان الصلبة وبذلك يتكون ثقب وهذه هي قوى التعافي الذاتية التي استفاد منها فريق الباحثين تحت إشراف شارب.