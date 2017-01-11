قضت محكمة أبو تشت بمحافظة قنا ببراءة أمين عام اتحاد الاعلاميين العرب محمد الشرقاوي، من التهم الموجهه إليه وثبوت صحة أوراق الاتحاد مع رفض الدعوى المدنية المقدمة من المدعين بالحق المدني وقبول دعوى الاتحاد بالحق المدني على المدعين وإلزامهم بأتعاب المحاماة.

وبهذا الحكم أسدلت محكمة ابوتشت بمحافظة قنا الستار على القضية التي رفعها أحمد محمد ربيع سرحان وياسر نصاري عاشور ضد اتحاد الإعلاميين العرب وأمينه العام محمد الشرقاوي.

تعود تفاصيل القضية إلى 28 يناير من العام الماضي، بتقدم ياسر نصاري عاشور بدعوى ضد أمين عام اتحاد الاعلاميين العرب، اتهمه فيها بالحصول علي أموال مقابل استخراج عضوية له بالاتحاد، وحدد توقيت الواقعه في شهر يونيو 2013، وتضامن أحمد محمد ربيع سرحان مع المدعي، وادعى أنه الرئيس الفعلي للاتحاد وصاحب فكرة إنشائه وأن اتحاد الإعلاميين العرب الحالي لا يملك المستندات والتراخيص الرسمية للعمل داخل جمهورية مصر العربية، وأن المستندات التي قام عليها الاتحاد مزورة.

وطالب المدعيان ببطلان عمل الاتحاد وإيقاف نشاطه وبالحق المدني في التعويض.

وتقدم الاتحاد بكافة المستندات الرسمية التي تدل على قانونية تراخيصه وكذلك شهادة تحركات رسمية مع جواز سفر الأمين العام للاتحاد الذي أثبت من خلاله أنه كان في دولة الكويت في توقيت ادعاء ياسر نصاري مقابلته للأمين العام في قنا.

وجاء في حيثيات حكم المحكمة ثبوت وتيقن هيئة المحكمة الموقرة من صحة الأوراق والمستندات الرسمية المقدمة من مستشار الاتحاد القانوني محمد عبدالحميد دردير، وقضت بحكمها المتقدم.