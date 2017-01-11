رفض دعوى قضائية ضد اتحاد الإعلاميين العربالأربعاء، 11 يناير 2017 03:33 م
قضت محكمة أبو تشت بمحافظة قنا ببراءة أمين عام اتحاد الاعلاميين العرب محمد الشرقاوي، من التهم الموجهه إليه وثبوت صحة أوراق الاتحاد مع رفض الدعوى المدنية المقدمة من المدعين بالحق المدني وقبول دعوى الاتحاد بالحق المدني على المدعين وإلزامهم بأتعاب المحاماة.
وبهذا الحكم أسدلت محكمة ابوتشت بمحافظة قنا الستار على القضية التي رفعها أحمد محمد ربيع سرحان وياسر نصاري عاشور ضد اتحاد الإعلاميين العرب وأمينه العام محمد الشرقاوي.
تعود تفاصيل القضية إلى 28 يناير من العام الماضي، بتقدم ياسر نصاري عاشور بدعوى ضد أمين عام اتحاد الاعلاميين العرب، اتهمه فيها بالحصول علي أموال مقابل استخراج عضوية له بالاتحاد، وحدد توقيت الواقعه في شهر يونيو 2013، وتضامن أحمد محمد ربيع سرحان مع المدعي، وادعى أنه الرئيس الفعلي للاتحاد وصاحب فكرة إنشائه وأن اتحاد الإعلاميين العرب الحالي لا يملك المستندات والتراخيص الرسمية للعمل داخل جمهورية مصر العربية، وأن المستندات التي قام عليها الاتحاد مزورة.
وطالب المدعيان ببطلان عمل الاتحاد وإيقاف نشاطه وبالحق المدني في التعويض.
وتقدم الاتحاد بكافة المستندات الرسمية التي تدل على قانونية تراخيصه وكذلك شهادة تحركات رسمية مع جواز سفر الأمين العام للاتحاد الذي أثبت من خلاله أنه كان في دولة الكويت في توقيت ادعاء ياسر نصاري مقابلته للأمين العام في قنا.
وجاء في حيثيات حكم المحكمة ثبوت وتيقن هيئة المحكمة الموقرة من صحة الأوراق والمستندات الرسمية المقدمة من مستشار الاتحاد القانوني محمد عبدالحميد دردير، وقضت بحكمها المتقدم.
-
وزير الصحة: ارتفاع الأسعار سيشمل 2000 صنف دوائي
وأشار عماد من خلال تصريحات للتلفزيون المصري اليوم الأربعاء، إلى انه رفض مقترحات شركات الأدوية بزيادة أسعار منتجاتهم بنسبة مشابهة لارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية، ...Wed, 11 Jan 2017 09:14:56 GMT
-
إحباط «هجمات إرهابية» بالشيخ زويد.. وتصفية 10 مسلحين
أحبطت قوات الجيش المتمركزة في كمينين عسكريين بمنطقة مفارق مربع نجد بمدينة الشيخ زويد، اليوم الأربعاء، هجومًا إرهابيا شنته عناصر تكفيرية كبيرًا تستقل سيارتين دفع ...Wed, 11 Jan 2017 10:03:13 GMT
-
أول ظهور تليفزيوني لصهر زين العابدين بن علي يثير غضب التونسيين
رفض بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس التونسي الأسبق (شقيق ليلى الطرابلسي زوجة بن علي)، بعد 6 سنوات من هروبه خارج تونس وفي أول ظهور إعلامي بقناة تلفزيونية خاصة، الإثنين 9 ...Wed, 11 Jan 2017 09:46:00 GMT
-
حسام باولو: احترم تعاقدي مع سموحة.. ومفاوضات الزمالك لا زالت قائمة
أبدى حسام باولو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة تمسكه بالبقاء في النادي السكندري حتى نهاية عقده، على الرغم من مفاوضات نادي الزمالك معه. وقال باولو في ...Wed, 11 Jan 2017 10:32:24 GMT
-
القوات العراقية تسيطر على 80 % من الجانب الشرقي للموصلWed, 11 Jan 2017 10:48:36 GMT
-
تأييد التحفظ على أموال حقوقيين اثنين في «التمويل الأجنبي»
قضت الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، بتأييد أمر منع كل من مزن حسن، مديرة مركز “نظرة” للدراسات النسوية والحقوقي محمد ...Wed, 11 Jan 2017 10:32:24 GMT
-
مصرع موظفة بالمعاش ائتمنت جارتها على سِرّ تحويشة العمر
كشفت مباحث الغربية بقيادة اللواء ابراهيم عبد الغفار مدير المباحث، والعميد مسعد أبو سكين رئيس مباحث المديرية، غموض العثور على جثة موظفه بالمعاش- 67 عاما، فى شقتها ...Mon, 09 Jan 2017 07:02:02 GMT
-
بالفيديو.. كليب تامر حسني «يا مالي عيني» يحقق 7 ملايين مشاهدة
حقق النجم تامر حسني 7 ملايين مشاهدة بأحدث أغانيه المصورة فيديو كليب «يا مالي عيني»، بعد طرحه على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” في سبعة أيام. وبهذه المشاهدة ...Wed, 11 Jan 2017 11:19:28 GMT
-
خلفان: الإرهابيون لا يعرفون معنى الإنسانية
أعرب الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، عن حزنه بسبب حادث “قندهار” الإرهابي الذي راح ضحيته عدد من الدبلوماسيين الإماراتيين بالإضافة إلى مسئولين أفغان. وقال ...Wed, 11 Jan 2017 11:05:43 GMT