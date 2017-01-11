المخترعون في "آي بي إم" يحرزون رقما قياسيا في براءات الاختراع

أعلنت شركة IBM اليوم عن تحطيم الرقم القياسي في براءات الاختراع الممنوحة للمخترعين في عام 2016 بسجل براءات الاختراع الأمريكي مع أكثر من 8088 اختراع ، مع استمرار الريادة لمدة 24 عام على التوالي من قيادة الابتكار ،وتغطي براءات الاختراع من IBM مجموعة متنوعة من الاختراعات في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة الإدراكية والصحة المعرفية ، والأمن السيبراني وغيرها من مجالات النمو الاستراتيجية للشركة.

تم منح المخترعين في IBM أكثر من 22 براءة اختراع في اليوم في عام 2016، مما أتاح لهم إمكانية تجاوز 8000 براءة اختراع في عام واحد ،حيث عمل باحثي IBM والمهندسين والمصممين على أكثر من 2700 براءات الاختراع ذات الصلة بالذكاء الإصطناعي والحوسبة الإدراكية والحوسبة السحابية.

وقالت جيني رومتي الرئيس التنفيذى لشركة IBM “ريادتنا العالمية في مجال الإبتكار لمدة 24 عاماً متتالية، تأتي نتيجة التزامنا بالإبتكار والبحث والتطوير وينعكس ذلك في سجل براءات اختراع الولايات المتحدة وكسرنا لحاجز 8000 براءة اختراع لأول مرة”.

وتعود تلك النتائج التي حققتها الشركة في مجال براءات الاختراع لأكثر من 8500 مخترع تابع لشركة IBM في 47 ولاية وإقليم حول البلاد، حيث تمكن فرع الشركة في مقرها بنيويورك من تحقيق 2700 براءة اختراع بينما حقق فرع الشركة الواقع في كاليفورنيا وتكساس أكثر من 1000 براءة اختراع لكل منهما.

وأضافت “نحن فخورون للغاية من تلك المساهمات الفريدة من نوعها للمخترعين لدى الشركة مما يؤهلنا لإكتشاف المزيد من العلوم والتكنولوجيا التي تقود التقدم في قطاعات الأعمال والمجتمع وفتح عهد جديد من العمل المعرفي. “

في الشرق الأوسط وأفريقيا، ساهم المخترعون في IBM ب42 براءة الاختراع الامريكى لتكسر بذلك مجموع براءات الاختراع الأمريكي لأكثر من 8000 براءة اختراع في عام 2016.

قائمة أعلى عشرة شركات خلال عام 2016 الحاصلة على براءات الأختراع الأمريكي وتشمل:

1- IBM 8088

2- سامسونج للإلكترونيات 5518

3- كانون 3665

4- كوالكوم 2897

5- جوجل 2835

6- إنتل 2784

7- شركة إل جي إلكترونيكس 2428

8- مايكروسوفت 2398

9- تايوان تصنيع أشباه الموصلات شركة 2288

10- سوني2181

تلك البيانات مقدمة من قبل مؤسسة IFI CLAIMS لخدمات براءات الاختراع لعام 2016

و في مجال الحوسبة المعرفية والإدراكية والذكاء الأصطناعي،حصل مخترعوا IBM على براءات أختراع لأكثر من 1100 أختراع يساعد على تطوير تعلم الألات ، و معالجة أنواع البيانات المختلفة أثناء التفاعل مع الأنسان في وسائل طبيعية ومألوفة. علي سبيل المثال

* تَعلُم الألة للحصول على أفضل الإجابات: تقديم إجابات دقيقة على الأسئلة التي طرحت من قبل المستخدمين هو الهدف الأساسي من الحوسبة الإدراكية:

أبتكر المخترعون في IBM نهجاً متميزا لتوفير الإجابات المقترحة من أسئلة المستخدمين، ومن ثم تحديد أفضل الأجابات بناء على تكرارالاجابة وعند تطبيق هذه العملية بشكل متكرر، يتم دمجها في نموذج التعلم الألي وبالتالي يمكن تطبيقها في كافة المجالات الصناعية والخدمات المالية لتجار التجزئة . (براءات الاختراع # 9384450 الولايات المتحدة: التدريب على نماذج تعلم الآلة )

* تخطيط أفضل مسار للمسافرعبر نظم الملاحة الحالية وهي مبرمجة لتغيير الطرق على أساس ظروف السائق:

وقد وضع المخترعون في IBM طريقة لتخطيط مسار الرحلة استناداً إلى المعلومات الواردة من المسافرين ، ولكن لا تأخذ بعين الاعتبار الحالة المعرفية للسائق وهو ما يؤثر ايجابياً لتقليل مخاطر القيادة ، وهذا النظام يساعد على التنقل عبر طرق أقل إرهاقا. (براءات الاختراع الأمريكية # 9384661: المعرفي تخطيط رحلة على أساس الاحتياجات).

* منح المخترعين في IBM براءات الأختراع على الإبتكارات التي من شأنها أن تساعد الرعاية الصحية المعرفية مسبقاً:

تشخيص أمراض القلب يمثل تحدياً نظرا لتعقيد القلب لذلك طور باحثون من شركة IBM طريقة لتصنيف أمراض القلب البشرية باستخدام الصور لتوصيف الشكل والحركة. ويمكن استخدام هذه التقنية لمساعدة الأطباء في تشخيص أعراض مرض القلب. (الولايات المتحدة للبراءات # 9311703: طريقة ونظام لتصنيف الدول أمراض القلب)

* أجهزة السمع الشخصية لتلبية الاحتياجات المحددة الخاصة بك: العثور على أجهزة سمع شخصية لتلبية الاحتياجات المحددة للمستخدمين الفرديين لا يزال يشكل تحديا:

وضع المخترعون في IBM جهاز للسمع يمكن أن يميز بين الأصوات وتنقيتها، و يمكن تدريب الجهاز على تمييز الأصوات مثل الدخان والإستماع بذكاء إلى بيئة واحدة ،وتصفية بعض الأصوات وتضخيم الآخري لتحسين تجربة المستخدم مع الجهاز. (براءات الاختراع الأمريكية # 9374649: السمع الذكية)

* أستخدام طائرات بدون طيار لتنظيف الميكروبات في المستشفيات والحقول الزراعية:

الطائرات بدون طيار يمكن أن تدخل الي منطقة ملوثة، ويمكن من خلال طائرة بدون طيار أو أسطول من الطائرات بدون طيار تحديد وأخذ عينات للجراثيم بدون تعريض الأنسان لمخاطر العدوى، وهي فعالة في حالات الألتهابات البكتيرية في المستشفيات وكذلك الأراضي الزراعية (الولايات المتحدة للبراءات # 9447448: نظام تحليل الجرثومي يستند الطائرة بدون طيار)

* أستخدام الحوسبة المعرفية للتطبيقات الخاصة بك :

في هذه البراءة تسهم أختراعات IBM في تحديد المشكلات المحتملة قبل أن تصبح مشكلة حقيقية ، والمحافظة على بيئة الحوسبة السحابية الخاصة بك بسهولة ويسر. (الولايات المتحدة للبراءات # 9329908: تحديد استباقي من النقاط الساخنة في بيئة الحوسبة السحابية)

* قياس وإعداد التقارير المتكاملة العامة للأستخدام في البيئة السحابية الهجينة:

استخدام السحابة العامة في بيئة العمل السحابية الهجينة توفر في التكلفة بالاضافة إلى توفير موارد معلوماتية كاملة . وتقوم براءة الأختراع هنا على قياس وإنشاء تقارير أستخدام موحدة.ويعد هذا الابتكار مثالي للشركات لتمكنها من مراقبة وقياس الموظفين وتطبيق الأستخدام الأمثل للموارد وتقليل تكاليف تكنولوجيا المعلومات. (الولايات المتحدة للبراءات # 9336061: دمج القياس من استخدام خدمة السحب الهجينة)

تلقى المخترعين في IBM أيضا براءات الاختراع في تمكين حلول الأمن السيبراني جديدة. علي سبيل المثال:

* كشف وعزل التدخلات في تطبيقات الحوسبة السحابية وقائياً:

يمكن للمطورين بناء ونشر التطبيقات الجديدة بشكل أسرع وأسهل من أي وقت مضى بفضل نموذج الخدمة الذاتية للحوسبة السحابية، وقد وضع المخترعين في IBM نهجاً جديداً يسمح للمطورين الأعلان عن وضع سياسات الأمن ووضع الغرامات عندما يتم الكشف عن المخالفات في الشبكة، والتواصل بين التطبيقات مع تمكين التطور السريع لتطبيقات السحابة الأم، دون التخلي عن وسائل الأمن والحماية التي تحتاجها المؤسسات الحديثة - (الولايات المتحدة للبراءات # 9361455: إدارة الأمن في بيئة الحوسبة الشبكية)

* إدارة الأتصالات الواردة لمنع الاحتيال وانتشار المحتويات الضارة: بما أن الهاكرز او قراصنة المعلومات أصبحوا أكثر مهارة عن ذي قبل أصبح هناك حاجة لتصفية أكثر ذكاء للاتصالات الواردة التي يتم إرسالها إلى المستخدمين.

أخترع مبتكروا IBM نظام جديد لخلق مستويات أكثر أمانا في اعطاء الإذن والثقة في الأتصالات الواردة مثل رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية. (الولايات المتحدة للبراءات # 9460269: إدارة أمن الاتصالات)

بيانات براءات الاختراع المقدمة من مؤسسة IFI CLAIMS لمطالبات خدمات براءة الاختراع لعام 2016 :