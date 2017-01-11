أكد الدكتور أحمد زوبع الخبير المصري والدولي والاستاذ بجامعة برونيل لندن بالمملكة المتحدة اليوم الاربعاء أهمية تخزين الطاقة الكهربائية التي لعبت ثلاثة أدوار رئيسية وهي التقليل من تكاليف الكهرباء من خلال تخزين الطاقة الكهربائية في أوقات الذروة لاستخدامها في أوقات عدم الذروة، وتحسين موثوقية إمدادات الطاقة من خلال دعم المستخدمين أثناء انقطاع التيار الكهربائي، وتحسين نوعية الطاقة والتردد والجهد.

وشدد زوبع على أن تخزين الطاقة سوف يساهم في حل العديد من المشاكل بما في ذلك الإفراط في تذبذب الطاقة بسبب استخدام مستويات كبيرة من الطاقة المتجددة لتحل محل الوقود الأحفوري.

وأوضح الخبير المصري ان الهدف من مثل هذه المؤتمرات هو تقييم التقدم العلمي والتكنولوجي في المجالات الرئيسية لهندسة الطاقة الكهربائية، وتوفير منتدى للجامعات الوطنية والدولية، ومعاهد البحوث والصناعة والمهندسين لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات الجديدة للمستقبل.