نفذت وحدات من الجيش السوري مدعومة بالطيران الحربي، اليوم الأربعاء، عدة ضربات ضد تحصينات ومحاور تسلل مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي في أحياء بمدينة دير الزور وريفها كبدتهم خلالها خسائر بالأفراد والعتاد الحربي.

وأكد مصدر عسكري - في تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا” - تدمير عربة مفخخة وتحصينات ونقاط محصنة لإرهابيي داعش والقضاء على أعداد منهم في ضربات جوية ورمايات مدفعية على تجمعات في جبل الثردة والبو عمر والمريعية والبغيلية والحسينية والجفرة وحويجة صقر والحصان وحي الرشدية.

وأضاف أن وحدة من الجيش رصدت في منطقة تل بروك طيارة مسيرة محملة بمواد شديدة الانفجار تحلق باتجاه إحدى النقاط العسكرية وتعاملت معها بدقة وسرعة ما أدى إلى انفجارها قبل أن تصل إلى هدفها بدير الزور.